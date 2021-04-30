Украина в одностороннем порядке прекратила пропуск людей через пропускной пункт «Станица Луганская»

"Станица Луганская" - единственный пункт пропуска на линии разграничения ЛНР и Украины. Фото: ЛИЦ

Без предварительного уведомления Украина прекратила пропуск людей через контрольно-пропускной пункт «Станица Луганская» на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики.

- Украинской стороной в одностороннем порядке без предварительного уведомления с 12.00 30 апреля прекращено осуществление пропуска граждан с/на временно подконтрольную Украине территорию через ВПП «Станица Луганская», - говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Республики пропускной пункт работает в штатном режиме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Две трети кандидатов для пополнения бригад ВСУ в Донбассе либо слабаки, либо умственно отсталые

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», чем обернется новый закон Украины о призыве резервистов в особый период (подробности)