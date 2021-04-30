НМ ЛНР: За неделю украинская армия 24 раза нарушила режим прекращения огня

ВСУ продолжают обстреливать Республики Донбасса. Фото: Штаб ООС

За прошедшую неделю вооруженные формирования Украины 24 раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он рассказал, что на Славяносербском направлении киевские силовики обстреляли из минометов калибра 82 миллиметра район села Желобок. На Дебальцевском направлении обстрелам из минометов калибра 120 и 82 миллиметров, а также гранатометов различного типа подверглись районы поселка городского типа Калиново, сел Логвиново, Лозовое, Нижнее Лозовое и Калиновка.

- На Попаснянском направлении боевики 92-й бригады обстреляли территорию Республики с применением 82-миллиметровых минометов, различного типа гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия районы населенных пунктов Золотое-5, Молодежное, - рассказал Осадчий.

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