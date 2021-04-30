В ДНР учредили звания Заслуженный работник пожарной охраны и Заслуженный метеоролог

Соответствующий указ подписал Глава Республики Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Донецкой Народной Республике учреждены звания Заслуженный работник пожарной охраны и Заслуженный метеоролог. Соответствующий Указ подписал Глава ДНР Денис Пушилин.

В документе, опубликованном на сайте руководителя государства, говорится, что звание Заслуженного работника пожарной охраны присваивается сотрудникам за личные заслуги в организации, осуществлении государственного пожарного надзора и выполнении других контрольных функций, связанных с обеспечением пожарной безопасности на территории ДНР, профилактики, тушения пожаров, в том числе – особой сложности, проведении научных исследований и разработок в сфере пожарной безопасности.

Звание Заслуженного метеоролога присваивается специалистам метеорологических и гидрометеорологических станций, постов, лабораторий за заслуги в обеспечении различных отраслей экономики, а также совершенствовании системы мониторинга окружающей среды.

Почетные звания могут присваиваться не ранее чем через 20 лет с начала осуществления профессиональной деятельности.

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