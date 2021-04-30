Призывники ДНР прошли первые полевые занятия

В ДНР прошли первые полевые заняти призывников. Фото: УНМ ДНР

В Донецкой Народной Республике прошли первые полевые занятия набранных по призыву военнослужащих ДНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

Отмечается, что призывники отрабатывали необходимые в бою навыки. Проходили обкатка танком, метание учебных имитационных гранат, выполнение первого упражнения начальных стрельб из автомата Калашникова.

- Военнослужащие по призыву Народной милиции ДНР продолжают осваивать азы военной профессии – на этот раз, они отправились на свои первые полевые занятия на один из полигонов, - говорят в оборонном ведомстве Республики. - Военнослужащие проявили всю свою сознательность, дисциплинированность и ответственность при выполнении упражнений.

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