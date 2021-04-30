ВСУ за сутки выпустили по ДНР 91 боеприпас

ВСУ не прекращают стрелять по Республикам Донбасса. Фото: Штаб ООС

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины семь раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики. По населенным пунктам был выпущен 91 боеприпас Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Под удары попали окрестности села Яковлевка под Ясиноватой, северный пригород столицы – село Веселое, западная окраина Донецка – поселок шахты «Трудовская»; поселок шахты 6/7 в Горловке, а также окрестности сел Набережное и Ленинское, расположенных на юге ДНР, - сообщили в СЦКК.

Отмечается, что киевские силовики применяли 122-миллиметровую артиллерию. Минометы калибром 120 и 82 миллиметров, гранатометы и стрелковое оружие.

Также была зафиксирована работа снайпера, - сказали в представительстве ДНР в СЦКК.

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