Киевские силовики нанесли минометный удар по окраинам Горловки

Украинская сторона уходит от прямых переговоров с Республиками Донбасса. Фото: штаб «ООС»

Сегодня вечером украинские силовики нанесли минометный удар по северо-западу Горловки. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Обстрел зафиксировали в 18.20 со стороны подконтрольных Украине Шумов. Противник выпустил шесть мин калибром 82 миллиметра. Применял он и снайперское оружие, - сообщили наблюдатели.

В представительстве уточнили, что украинская сторона в СЦКК игнорирует запросы республик о соблюдении режима тишины. Напомним, ранее представители Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе заблокировали предложения о конкретных механизмах предотвращения нарушений режима прекращения огня. Как отметили позже в пресс-службе делегации ДНР, украинские переговорщики попросту не желают признавать Донецк и Луганск стороной военного конфликта.

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