30 апреля в Донецке будет пасмурно, возможен небольшой дождь

Уже днем небо столицы Республики покроют облака. Фото: сайт администрации города Донецка

Ясная и солнечная погода в Донецке продержится завтра совсем недолго - уже днем небо столицы Донецкой Народной Республики покроют облака. Синоптики прогнозируют небольшой дождь.

Утром столбики термометров покажут +6…+7 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется местами до 19 градусов выше ноля.

Ветер юго-восточный, до 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление составит 749-747 мм ртутного столба.

30 апреля предки почитали память преподобного Зосимы, игумена Соловецкого. Его считали покровителем пчел и заступником пчеловодов. К этому времени уже распускают свои листья береза и ольха. В народе заприметили: если первой распустилась береза - ждали сухого лета, а если ольха - то пророчили дожди. В лесу уже можно услышать первое кукование кукушки.

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