Опубликован график хлорирования воды в ДНР - 2021

Хлорирование воды проводится раз в год, обычно в весенне-летний период. Фото: Минстрой ДНР

В Донецкой Народной Республике начались мероприятия по дезинфекции водопроводных сетей с применением хлора. Был обнародован график хлорирования воды в ДНР - 2021, который разработали для каждого отдельно взятого города и района. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики.

- Мероприятия по обеззараживанию водопроводных сетей и сооружений централизованного водоснабжения в городах и районах Донецкой Народной Республики начнутся во второй половине мая, - рассказали в ведомстве.

Там также уточнили, что Амвросиевский, Старобешевский, Тельмановский районы и 6 городов Республики - Снежное, Докучаевск, Торез, Енакиево, Кировское и Углегорск - приступят к процедуре хлорирования воды первыми. Дезинфекция водопроводных сетей у них назначена на 18 мая.

В Донецке работы запланированы специалистами на 19-е число, в Макеевке - на 28-е, а в Горловке они займут два дня - 26 и 27 мая.

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