В Донецке 1 мая откроется новый сезон на детской железной дороге

Прокатиться на фирменном поезде «Донецкие зори» можно в праздничные и выходные дни. Фото: donmintrans.ru

С 1 мая Донецкая детская железная дорога имени В.В. Приклонского запускает движение фирменного поезда «Донецкие зори». Об этом сегодня сообщили в Министерстве транспорта ДНР.

Дорога будет работать в праздничные и выходные дни с 10:30 до 15:30. Время отправления от станции Пионерская: 10.30, 11.15, 12.00, 13.30, 14.15, 15.00. Время в пути – 30 минут. Перерыв в движении поезда с 12.30 до 13.30.

В мае пассажирский поезд «Донецкие зори» будет курсировать 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 числа. Для организованных групп по предварительной записи детская железная дорога будет работать 7, 14, 21 и 28 мая.

Стоимость билетов для детей от 2-х до 12-ти лет – 40 рублей. Для подростков и взрослых 60 рублей.

Администрация дороги обращает внимание дончан и гостей города на обязательное наличие защитных масок и соблюдение дистанции между пассажирами. Наполняемость вагонов составит 50% от общего количества посадочных мест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Донецке пекут пасхальные куличи

Корреспондент «Комсомольской правды» побывал на одном из столичных хлебозаводов (подробнее)