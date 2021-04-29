В ЛНР прибыл гумконвой Красного Креста

Международная организация отправила в Донбасс три грузовика с гуманитарной помощью Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В Луганскую Народную Республику доставили гуманитарную помощь от Красного Креста. Автомобили гумконвоя проследовали в Республику через все еще закрытый для людей и транспорта пункт пропуска у Счастья. Об этом сообщила в телеграм-канале пресс-служба Министерства иностранных дел ЛНР.

- Три автомобиля гуманитарного конвоя Международного комитета Красного Креста прибыли на территорию Республики, как и раньше, через все еще не открытый пункт пропуска «Луганск-Счастье», - рассказали в ведомстве.

Там также подчеркнули, что до сих пор неизвестно, как долго еще Киев будет спекулировать гуманитарными вопросами в Донбассе, препятствуя проезду международных миссий в ЛНР и ДНР.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская сторона намеренно блокирует открытие новых пропускных пунктов в Донбассе - «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое», не давая письменного подтверждения о гарантиях круглосуточного соблюдения режима прекращения огня.

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