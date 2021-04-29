Глава ЛНР поручил срочно восстановить водоснабжение в прифронтовом поселке Червоногвардейское

Стабильное водоснабжение отсутствует в населенном пункте уже шесть лет Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник пообещал лично проследить за своевременным запуском скважин в прифронтовом поселке Червоногвардейское, что входит в состав города Кировск. Об этом он заявил на встрече с активистами общественного движения «Мир Луганщине».

Централизованное водоснабжение в этом населенном пункте отсутствует уже на протяжении шести лет. Восстановить его невозможно, так как за эти годы водопроводные трубы полностью обветшали и стали непригодными к использованию. Сейчас в Червоногвардейском ждут поступления насосов, которые позволят запустить в работу шесть имеющихся в поселке скважин.

- Доложите мне, как только прибудут насосы. Мы должны максимально сделать все для того, чтобы помочь. Через общественное движение проконтролировать ситуацию, выехать и побеседовать с людьми, узнать, что там происходит, - дал поручение специалистам Леонид Пасечник.

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