В Донецке демонтируют брошенный в 2014 году грузоподъемный кран

В Донецке демонтируют брошенный башенный кран. Фото: Минстрой ДНР

Сегодня, 28 апреля, в Донецке в Калининском районе строители приступили к демонтажу грузоподъемного крана.

- На прошлой неделе была подготовлена площадка, смазаны все движущиеся элементы и механизмы. На этой неделе с помощью автокрана будет проводиться съем стрелы и разбор секций. Как правило, на разборку гусеничного крана уходит от трех до пяти дней, на разборку башенного крана - от двух недель до месяца, при этом обязательно учитываются погодные условия, - рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

По словам главы ведомства, в 2014 году основная масса застройщиков покинули Республику, не завершив строительство. Такие брошенные объекты строительства, как правило, располагаются рядом с плотно заселенными жилыми застройками и представляют собой потенциальный источник угрозы безопасности проживающих вблизи таких мест.

По поручению Главы и Правительства Республики сейчас проводится работа по выявлению на брошенных строительных площадках грузоподъемных кранов для определения их технического состояния и изучения возможности полного либо частичного демонтажа тех механизмов, которые находятся в аварийном состоянии.

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