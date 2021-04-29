МИД ДНР: Киев не согласовал механизм по установлению режима тишины в Донбассе

Полномочный представитель ДНР на переговорах Контактной группы, глава МИД Наталья Никонорова выступила с заявлением. Фото: МИД ДНР

Киев саботирует обсуждение вопроса перемирия в Донбассе. На прошедших переговорах Контактной группы в Минске украинские представители отказались согласовать компромиссный механизм контроля за соблюдением режима тишины. Об этом заявила министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова.

- Посредники в лице Российской Федерации предложили на уровне Контактной группы согласовать заявление о задействовании координационного механизма по верификации и предотвращению нарушений режима прекращения огня, предусмотренного Мерами по усилению перемирия от 22 июля 2020 года и заблокированного Киевом осенью 2020-го. Республики поддержали эту инициативу, - рассказала полпред по итогам заседания.

По словам Никоноровой, со стороны ДНР и ЛНР были представлены 7 компромиссных вариантов текста, но украинскую сторону не устроил ни один из них. Согласование документа было сорвано.

- Было сделано все, чтобы стороны, ответственные за прекращение огня, были максимально нечеткими, - подчеркнула министр.

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