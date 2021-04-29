Коронавирус в ДНР: Подтверждены 226 новых случаев заражения

Экспресс-тесты показали, что 19 человек уже переболели коронавирусом раньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусной инфекцией а Донецкой Народной Республике. За последние сутки статистику заболеваемости пополнили 226 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Республики.

- За 28 апреля провели 501 исследование, в ходе которых выявили 189 новых больных, а у 37 пациентов диагноз «COVID-19» установили клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в профильном ведомстве.

В Минздраве добавили, что за указанный период 114 человек пошли на поправку и выписались из больниц, а 14 пациентов не смогли справиться с инфекцией и скончались.

Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 в Республике составило 33 116 человек. Продолжают лечение 4 613 больных, выздоровели 26 437 пациентов, скончались - 2 516 жителей ДНР.

Кроме того, результаты исследований методом экспресс-теста показали, что 19 пациентов уже переболели коронавирусом раньше.

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