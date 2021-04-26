В результате взрыва в Киевском районе Донецка погибли два человека

Пожаром уничтожены вещи и мебель. Фото: архив МЧС ДНР

25 апреля в доме по улице Челюскинцев в Киевском районе Донецка произошел взрыв с последующим возгоранием. В огне погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям ДНР.

— Вследствие пожара 25 апреля в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома в Киевском районе Донецка по улице Челюскинцев погибли два человека. Погибшие 1965 и 1969 годов рождения, — говорится в сообщении.

Пламя распространилось на площадь около шести квадратных метров. К ликвидации опасности привлекались 8 единиц техники и 34 человека личного состава. В пресс-службе ведомства отмечают, что причина пожара устанавливается.