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Происшествия25 апреля 2021 23:10

В многоэтажном доме в Киевском районе Донецка произошел взрыв

Что стало причиной происшествия – пока неизвестно
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИНПавел ХАНАРИН
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В одной из квартир на третьем этаже жилого дома №271 по улице Челюскинцев в Киевском районе Донецк произошел взрыв с последующим возгоранием.

По предварительной информации взрыв произошел в районе семи часов вечера. Об этом «Комсомолке» сообщили в диспетчерской администрации Киевского района столицы.

- Что стало причиной взрыва пока что не известно. На месте работают сотрудники экстренных служб. Детали происшествия выясняются, - сообщил диспетчер.

В Государственной пожарно-спасательной части Киевский района МЧС ДНР рассказали «КП», что возгорание было ликвидировано.

О пострадавших официальной информации на данный момент не поступало.

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