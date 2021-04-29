Коронавирус в ЛНР: Медики сообщают о приросте больных

Тридцати двум пациентам удалось справиться с болезнью, они выписались из больниц Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики зарегистрировали 9 новых случаев заражения жителей COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Всего по состоянию на 29 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции на территории Республики - 4 306, - рассказали в ведомстве.

Тридцати двум пациентам удалось справиться с болезнью, и они выписались из больниц. Таким образом, количество выздоровевших за все время составляет 3 738 человек.

К сожалению, побороть инфекцию удается не всем. За сутки медики зарегистрировали в ЛНР 3 летальных случая от COVID-19. В общей сложности, с начала пандемии врачами был подтвержден 401 случай смерти пациентов, у которых они диагностировали коронавирус.

Напомним, в Луганской Народной Республике отменили массовые гуляния на 1 мая

К ограничительным мерам пришлось прибегнуть из-за угрозы распространения коронавируса.

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