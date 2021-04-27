В Донецке трамвай столкнулся с «Газелью»

Столкновение трамвая с автомобилем произошло на проспекте Театральный в центре Донецка Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Сегодня, 27 апреля, произошла авария в центре Донецка - трамвай столкнулся с «Газелью». Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин на своей странице в соцсети.

- Временно приостановлено движение трамваев по маршруту №1 по причине столкновения трамвайного вагона с «Газелью» на проспекте Театральный в направлении Донецкого металлургического завода, — написал Кулемзин.

Он также уточнил, что дорожно-транспортное происшествие обошлось без пострадавших.

Напомним, что первый трамвайный маршрут проходит через два района – Ворошиловский и Киевский и следует от ДМЗ до железнодорожного вокзала.

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