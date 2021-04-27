В Донецке предупредили водителей о том, какие дороги будут ремонтировать 27 апреля

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей
Фото: Юрий СОБОЛЕВ
В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей. Работы запланированы и на сегодня, 27 апреля. Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД ДНР.
С 7:30 до 16:30 работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться на следующих участках:
— пр. Комсомольский (от ул. Постышева до бул. Пушкина);
— ул. Постышева (от пр. Комсомольский до пр. Маяковского);
— пр. Ильича (от ул. Карпинского до ул. Набережная – по направлению в центральную часть города);
— бул. Пушкина (от пр. Гринкевича до пр. Комсомольский);
— пр. Комсомольский (от бул. Пушкина до ул. Университетская);
— ул. Набережная (от пр. Ильича до пр. Мира);
— пр.Ильича (от ул. Карпинского до пр. Красногвардейский – по направлению из центральной части города);
— пр. Ильича (старый путепровод);
— пр. Ильича (от кольца «Мотель» до ул. Сеченова);
— пр. Ильича (от бул. Шахтостроителей до ул. Набережная).
В ГАИ обратили внимание жителей на возможные затруднения в движении транспорта. Также рекомендовали водителям заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков, заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда.
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