В Донецке предупредили водителей о том, какие дороги будут ремонтировать 27 апреля

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

В Донецке полным ходом идет ремонт центральных автомагистралей. Работы запланированы и на сегодня, 27 апреля. Об этом сообщили в управлении ГАИ МВД ДНР.

С 7:30 до 16:30 работы по фрезерованию и укладке асфальтобетонного покрытия будут проводиться на следующих участках:

— пр. Комсомольский (от ул. Постышева до бул. Пушкина);

— ул. Постышева (от пр. Комсомольский до пр. Маяковского);

— пр. Ильича (от ул. Карпинского до ул. Набережная – по направлению в центральную часть города);

— бул. Пушкина (от пр. Гринкевича до пр. Комсомольский);

— пр. Комсомольский (от бул. Пушкина до ул. Университетская);

— ул. Набережная (от пр. Ильича до пр. Мира);

— пр.Ильича (от ул. Карпинского до пр. Красногвардейский – по направлению из центральной части города);

— пр. Ильича (старый путепровод);

— пр. Ильича (от кольца «Мотель» до ул. Сеченова);

— пр. Ильича (от бул. Шахтостроителей до ул. Набережная).

В ГАИ обратили внимание жителей на возможные затруднения в движении транспорта. Также рекомендовали водителям заблаговременно снижать скорость, выполнять требования временных дорожных знаков, заранее продумывать маршрут движения и выбирать альтернативные пути объезда.

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