В Макеевке водитель автобуса въехал в столб

Автобус врезался в металлический столб. Фото: пресс-служба УГАИ МВД ДНР

24 апреля в Кировском районе Макеевки водитель автобуса №7 не справился с управлением и врезался в металлический столб на обочине. Известно, что в ДТП пострадали пять пассажиров, находящиеся в салоне. Об этом сообщили в пресс-службе УГАИ Министерства внутренних дел ДНР.

За прошедшие выходные в Республике произошло два серьезных ДТП. На следующий день, после инцидента в Макеевке, в Петровском районе Донецка не справился с управлением 62-летний мужчина. Lexus выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. Водителя спасти не удалось. В результате столкновения мужчина скончался на месте.

В УГАИ в очередной раз призывают водителей к повышенному вниманию на дороге – соблюдайте скоростные ограничения в населенных пунктах, держите дистанцию от остальных автомобилей, избегайте необдуманного маневрирования на дороге, а также не отвлекайтесь на разговоры по мобильному телефону.

Только за прошедшие два дня выходных сотрудники ГАИ выявили 415 нарушений ПДД. Также было зафиксировано 12 ДТП без пострадавших.

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