Украина блокирует разработку «дорожной карты» по решению конфликта в Донбассе

Глава МИД ЛНР рассказал о переговорах Контактной группы. Фото: ЛИЦ

Работа Контактной группы в Минске без участия общественных экспертов с обеих сторон позволила разблокировать дискуссию в переговорах, однако вопрос политического урегулирования конфликта все еще остается открытым. Об этом заявил министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего.

- Несмотря на то, что диалог физически состоялся, обсудить главный вопрос - разработку «дорожной карты» по урегулированию конфликта в Донбассе - не удалось, - сказал он.

Украинская сторона настаивает на разработке единого документа рабочей подгруппой, при этом игнорирует призывы Республик разблокировать ее работу.

- В итоге единственное, на чем сошлись все участники переговоров, - что работу подгруппы можно и нужно разблокировать по такому же принципу, по которому в этот раз работала Контактная группа - без участия общественников со всех сторон, - сообщил полпред ЛНР.

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