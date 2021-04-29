ВСУ применили тяжелую артиллерию при обстрелах Республики

Днем ранее киевские силовики нарушили режим тишины в Донбассе четыре раза. Фото: штаб «ООС»

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подвергалась обстрелам украинских войск три раза. Противник применил тяжелую артиллерию. Об этом сообщили представители Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под удары попали окрестности поселка Старомихайловка к западу от Донецка, а также районы сел Коминтерново и Ленинское на юге ДНР, - заявили в СЦКК.

В представительстве также уточнили, что при обстрелах украинская армия вновь прибегла к тяжелому вооружению, применив гранатометы и минометы калибром 120 миллиметров.

- Попытки ДНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины были проигнорированы украинской стороной, - проинформировали представители Республики.

Напомним, днем ранее киевские силовики нарушили режим тишины в Донбассе четыре раза.

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