Выпущены 45 боеприпасов: Утром украинская армия обстреляла окрестности Ясиноватой и юг ДНР

Украинские военные по-прежнему игнорируют все договоренности об установлении режима тишины в Донбассе. Фото: «ООС»
Сегодня утром украинские силовики обстреляли из 122-миллиметровых минометов село Яковлевку, расположенное на севере Ясиноватой. Об этом заявили представители Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
- Зафиксировали обстрел в 06.30. Огонь велся со стороны подконтрольного Киеву поселка Опытное, что недалеко от Авдеевки. Противник выпустил в общей сложности 9 мин, четыре из них из 122-миллиметровой артиллерии, - сообщили наблюдали.
Немногим ранее - в 05.23 - киевские войска со стороны подконтрольного им села Павлополь обстреляли село Набережное на юге Республики. По населенному пункту они выпустили шесть мин калибром 82 миллиметра, тридцать гранат из АГС, применялось и стрелковое оружие.
Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.
Напомним, украинская сторона в СЦКК по-прежнему не отвечает на запросы Республики об установлении режима тишины в Донбассе.
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