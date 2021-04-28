В Донбассе украинские боевики пригнали бронетехнику в Попасную и Выскриву. Фото: Егор Пелепенко

Украинские боевики пригнали бронетехнику в Попасную и Выскриву, что в ЛНР. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

- В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ нашими наблюдателями зафиксировано размещение одного бронетранспортера в жилом районе Попасной по улице Бахмутская и одного бронетранспортера на окраине Выскривы, - говорится в сообщении.

Размещение вооружения и военной техники в городах и селах является нарушением третьего пункта Дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением. Такое вот «перемирие».

Читайте также

Украинские военные обстреляли Спартак, Крутую Балку, Старомихайловку и Коминтерново

За сутки они четырежды нарушили «перемирие» (подробнее)