Украинские военные обстреляли Спартак, Крутую Балку, Старомихайловку и Коминтерново. Фото: штаб ООС

Украинские военные четыре раза за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под огнем вооруженных формирований Украины оказался северный пригород Донецка – поселок Спартак, а также Крутая Балка, Старомихайловка и Коминтерново, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник применял противотанковые управляемые ракеты, минометы калибром 120 миллиметров, гранатометы и пулеметы. Украинская сторона в СЦКК в очередной раз проигнорировала запросы Донецка по установлению «режима тишины». Такое вот «перемирие».

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