Сборная ДНР по футболу готовится к матчам в России

Еще недавно принципиальные соперники - «Гвардеец» и «Шахтер» - играли на разных половинах поля. Теперь их лучшие игроки объединят усилия для победы в международном турнире в России. Фото: сайт Футбольного союза ДНР

Сборная ДНР U-16 примет участие в международном турнире по футболу в Курской области. Он приурочен к 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и пройдет среди юношей 2005 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Футбольного союза ДНР.

В состав сборной Донецкой Народной Республики вошли 17 спортсменов.

- Двенадцать из них представляют спортивный клуб «Академия футбола «Шахтер Донбасса», а пять игроков - воспитанники «Гвардеец-СДЮШОР №2» из города Донецк, - рассказали в футбольной организации.

Там также уточнили, что турнир пройдет в городе Железногорск с 30 апреля по 3 мая, в нем будут участвовать пять команд.

Напомним, ранее в Конфедерации независимых футбольных ассоциаций (ConIFA) заявили о том, что рассматривают возможность проведения в ДНР футбольных матчей с участием национальных сборных от всей конфедерации.

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