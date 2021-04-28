В Донецке открылась выставка кукол из разных стран мира. Фото: ДАН

Сегодня, 28 апреля, в Донецком республиканском краеведческом музее открылась выставка «От оберега до игрушки» из фондового собрания Музея истории Горловки.

- Основу собрания составляет частная коллекция кукол из разных стран мира преподавателя Горловского пединститута иностранных языков Ирины Леонидовны Вахниной, которая была собрана во время путешествий по бывшим республикам СССР и заграничных командировок, часть кукол была подарена друзьями, коллегами и студентами. Дополняют экспозицию выставки современные авторские текстильные сувенирные куклы, выполненные талантливыми жителями Горловки, - рассказали сотрудники музея.

Вниманию посетителей представлены более ста уникальных кукол в различных тематических композициях, среди которых: «Сувенирные куклы народов Азии», «Королевская гвардия Великобритании», «Кукольный карнавал». Выставка будет действовать до 24 мая.

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