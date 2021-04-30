Дети коммунальщиков «Воды Донбасса» побывали в крупнейшем зоопарке ДНР

Во время экскурсии дети могли не только увидеть, но даже потрогать и покормить некоторых питомцев зоопарка. Фото: сайт ОД «Донецкая Республика»

Необычную экскурсию подготовили активисты общественного движения «Донецкая Республика» для детей работников коммунального предприятия «Вода Донбасса», проживающих в Амвросиевском районе ДНР. В эту среду ребят свозили в крупнейший зоопарк Республики. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

- Организовали поездку для 150 детей сотрудников компании «Вода Донбасса» в зоопарк, расположенный в селе Придорожное, - рассказали общественники.

Зоопарк расположен в Старобешевском районе и занимает около двух гектаров. В нем обитают более 10 тысяч животных и птиц, в том числе львята, ламы, медведи, еноты, верблюд, страусы и пеликаны. На территории есть также аквариумы и террариум.

- Ребята с огромным интересом ждали экскурсию. Спасибо организаторам за такую возможность нашим детям прикоснуться к природе, - поблагодарила замдиректора Лисичанской школы Лариса Мурза.

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