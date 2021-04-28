29 апреля в Донецке будет солнечно, +17 градусов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке и Донецкой Народной Республике 29 апреля будет солнечно. Без осадков.

По прогнозу МЧС ДНР, температура воздуха будет колебаться от +15 до +17 градусов.

В течение суток ветер будет дуть в восточном направлении. Скорость воздушных масс составит от 5 до 10 метров в секунду.

29 апреля отмечается день памяти святых мучениц Ирины, Агапии и Хионии. В народе святую Ирину называют «Разрой берега», поскольку при весенних стоках воды происходят обрывы речных берегов, оползни. Полая вода подмывает берега. Также святую Ирину называли Рассадницей и в этот день сеяли капусту на рассадниках. Наши предки приметили: «Если овражки заиграют и опять замерзнут - жди помехи на урожай».

По прогнозам синоптиков, 30 апреля в Донецке и ДНР будет переменная облачность, станет на пару градусов теплее.

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