В Донбассе на учениях ВСУ водитель бронемашины наехал на регулировщика движения

На учениях ВСУ водитель бронемашины наехал на регулировщика движения. Фото: штаб ООС

26 апреля в Донбассе на учениях ВСУ водитель бронемашины, нарушив правила вождения, наехал на регулировщика движения, который с травмами ног был доставлен в госпиталь. Об этом сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Возле Трехизбенка во время проведения тренировки по выходу техники в районы формирования ротных колонн при приведении 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ в боевую готовность произошел несчастный случай. Водителем бронированной ремонтно-эвакуационной машины был совершен наезд на военнослужащего, осуществлявшего регулировку выхода техники из парка боевых машин, - рассказал он.

Пострадавший с травмами ног доставлен в военный госпиталь Артемовска. На месте ЧП работают следователи прокуратуры и военной службы правопорядка, которые допрашивают очевидцев и проводят следственный эксперимент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Две трети кандидатов для пополнения бригад ВСУ в Донбассе либо слабаки, либо умственно отсталые

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «КП», чем обернется новый закон Украины о призыве резервистов в особый период (подробнее)