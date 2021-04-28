Заседание Контактной группы по Донбассу завершилось без прогресса. Фото: штаб ООС

Заседание участников Контактной группы, проходившее в режиме видеоконференции, завершилось без прогресса. Об этом сообщили представители делегаций.

- Переговоры длились около шести часов. Накануне, 28 апреля, состоялись консультации в четырех профильных подгруппах - по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам, - рассказали в МИД ДНР.

Следующие заседания рабочих подгрупп и Контактной группы запланированы на 18 и 19 мая.

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