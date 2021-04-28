ВСУ ударили из минометов по Донецку во время переговоров Контактной группы. Фото: штаб ООС

Сегодня, 28 апреля, украинские военные обстреляли из минометов Старомихайловку в Донецке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Артогонь был открыт из Красногоровки, выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, - сообщает СЦКК.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Примечательно, что очередное нарушение перемирия украинская сторона допустила уже во время переговоров Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

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