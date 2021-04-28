Отключение электроэнергии в Донецке 28 апреля: Часть жителей временно будет без света

В Донецке в пяти районах не будет света Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отключение электроэнергии в Донецке 28 апреля обусловлено плановыми ремонтными работами. Об этом сегодня сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

- Электроэнергии не будет в Пролетарском, Киевском, Петровском, Ворошиловском и Буденовском районах. Донецкие городские электрические сети проводят плановые ремонты, - рассказал Алексей Валерьевич.

График отключений с адресами и точным временем доступен по ссылке.

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