В ДНР привлекли к ответственности мать 16-летнего парня, который курил сигарету

В Кировском привлекли к ответственности горе-мать. Фото: МВД ДНР

В Кировское сотрудники сектора по делам несовершеннолетних горотдела полиции привлекли 34-летнюю женщину к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МВД ДНР.

- Старший инспектор Николай Кононенко возле одной из школ увидел несовершеннолетнего подростка, который курил сигарету. Сотрудник полиции вызвал мать 16-летнего парня и провел с правонарушителем и женщиной беседу, - говорится в сообщении МВД Республики.

В отношении родительницы правоохранители составили административный протокол. Он направлен в суд для принятия законного решения.

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