В ДНР призывники будут служить на базе Донецкого общевойскового училища. Фото: Сайт Главы ДНР

Донецкое высшее общевойсковое командное училище станет базой для прохождения военной службы по призыву. Такое распоряжение Главы ДНР Дениса Пушилина опубликовано на его официальном сайте.

- Управлению Народной милиции Республики поручено организовать на базе Донецкого высшего общевойскового командного училища размещение, проживание призывников с обеспечением материально-техническими средствами и оборудованием, постановку на все виды довольствия, кроме денежного, охрану здоровья, - рассказали военные.

Напомним, что Денис Пушилин объявил с 1 апреля первый в истории Республики призыв на военную службу.

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