Коронавирус в ДНР за сутки выявили у 155 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 32 890 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- За 27 апреля проведено 401 исследование, из них выявлено 102 случая заболевания и у 53 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении.

На сегодня в Республике на лечении (стационарном и амбулаторном) находятся 4065 пациентов, выписаны – 26323 человека, умерли – 2502.

В Республике работает горячая линия Министерства здравоохранения - 277 с номеров сотового оператора «Феникс» или (062) 303-27-72 со стационарных телефонов.

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