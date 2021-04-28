От коронавируса в ЛНР за сутки умерли два человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики зарегистрировали два летальных случая от коронавируса в ЛНР за сутки. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- С начала пандемии медики ЛНР зарегистрировали 398 случаев смерти пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в ЛНР подтверждены 4 297 случаев заражения коронавирусом. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на новую коронавирусную инфекцию в общей сложности 3 706 человек.

Для сдерживания распространения коронавируса власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы государственных органов, предприятий, учреждений и транспорта.

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