Глава ЛНР предложил провести телемост с жителями подконтрольных Украине территорий Донбасса

Леонид Пасечник хочет услышать, о чем говорят жители на «той стороне». Фото: Марина Сулименко/ЛИЦ

Глава ЛНР Леонид Пасечник на встрече с организаторами состоявшегося в 2014 году референдума о самоопределении Республики предложил рассмотреть возможность проведения телемоста с жителями подконтрольных Киеву территорий.

- Давайте организуем телемост с простыми жителями. Мы хотя бы услышим, о чем мы говорим и о чем говорят они, их доводы, наши доводы, - сказал Пасечник.

Он отметил, что идея о проведении такого телемоста пришла к нему после того, как президент Украины Владимир Зеленский отказался от прямого диалога с руководителями ЛНР и ДНР.

- Уверен, что на той территории таких, как вы, людей все равно большинство, - подчеркнул руководитель Республики.

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