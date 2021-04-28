ВСУ пять раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР. Фото: штаб ООС

Украинские боевики пять раз за сутки нарушили перемирие на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелам подверглись окрестности Золотого-5, Калиново, Логвиново и Молодежного, - говорится в сообщении СЦКК.

Противник открывал артогонь из 82-миллиметровых минометов и гранатометов АГС и РПГ.

Напомним, что с лета прошлого года в Донбассе действует усиленное дополнительными мерами контроля перемирие. Но украинская сторона выполняет его формально. Впрочем, как и в предыдущие разы. С 2014 года стороны больше двадцати раз договаривались о соблюдении «режима тишины» в Донбассе.

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