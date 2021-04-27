Какие удостоверения участника боевых действий действительны в ДНР

Защитникам ДНР разъяснили по поводу ранее выданных удостоверений УВД. Фото: АГ ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин своим указом № 107 от 26 апреля 2021 года внес изменения в порядок выдачи документов, подтверждающих статус участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите ДНР. Указ опубликован на сайте руководителя государства.

В документе утверждено описание бланков удостоверений. И не менее важное - дано разъяснение по поводу ранее выданных удостоверений.

- Удостоверения участника боевых действий и члена семьи погибшего при защите ДНР, выданные согласно порядку до вступления в силу настоящего указа (Указ №368 от 21 октября 2020 года) и соответствующие описанию бланков удостоверений, изложенному в приложении к порядку, считаются действительными и не подлежат замене, - гласит пункт 2 указа № 107.

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