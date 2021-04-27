Погода в Донецке: 28 апреля будет облачно и до 13 градусов тепла

В Донецке будет переменная облачность Фото: Юрий СОБОЛЕВ

28 апреля в Донецке и Донецкой Народной Республике будет переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха утром +3…+5 градусов. Днем – до 13 градусов тепла. Вечером +6…+8 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть скоростью от 2 до 5 м/с.

Православная церковь в этот день почитает апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда, которые были учениками и последователями апостола Павла В народном календаре дата получила название Пудов день, Пуд, Святой Пуд. Считалось, если накануне днем жарко, ночью прохладно - это к теплому и солнечному дню. Если днем ясно, а к вечеру начинают сгущаться облака, то погода изменится, возможен дождь. По оврагам земля замерзла – к плохому урожаю. Заря красного цвета – к ветру и дождю.

По прогнозам синоптиков 29 апреля ожидается солнечная погода. Температура воздуха днем достигнет 16 градусов тепла.

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