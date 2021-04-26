Донецкий ботанический сад приглашает посмотреть на цветение фиалок

На выставке будут представлены образцы фиалок отечественных и зарубежных селекционеров Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Донецком ботаническом саду с 6 по 16 мая будет проходить выставка фиалок, на которой будут представлены новинки зарубежных и отечественных селекционеров. Об этом сообщила администрации сада ВКонтакте.

— Ждем Вас! Обещаем порадовать красивым цветением, хорошим настроением и приятным общением! — пообещали сотрудники ботанического сада.

Кроме того, 15 мая в 12.00 посетители выставки смогут поучаствовать в лотерее. Будет проходить розыгрыш призов. Каждый, кто примет в нем участие, сможет выиграть цветущее растение или детку, или свежесрезанный черенок для своего сада.

В остальные дни выставка работает с 9.00 до 17.00. Стоимость билета – 30 рублей. Также администрация просит посетителей соблюдать некоторые противоэпидемиологические меры. Во время прогулок на территории сада рекомендуют держать социальную дистанцию и носить защитные маски.

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