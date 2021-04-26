В ЛНР установили профессиональный праздник – День работника скорой помощи

Работники скорой будут отмечать свой профессиональный праздник в ЛНР ежегодно 28 апреля Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ об установлении в Республике еще одного профессионального праздника – День работника скорой медицинской помощи. Этот праздник будет отмечаться ежегодно 28 апреля.

— С целью почтения, глубокого уважения и признания значительной роли работников скорой медицинской помощи в жизни общества и каждого человека постановляю: установить в Луганской Народной Республике профессиональный праздник – День работника скорой медицинской помощи, — говорится в тексте документа.

Напомним, что весь медперсонал в ЛНР продолжают тяжелую борьбу с коронавирусной инфекцией. В Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при правительстве ЛНР констатируют по-прежнему рост заболеваемости COVID-19. В связи с чем жителям Республики советуют воздержаться от посещения мест большого скопления людей. И это касается не только периода пасхальных праздников. Из-за эпидобстановки пришлось отменить первомайские демонстрации и парад трудовых коллективов.

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