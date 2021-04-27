«Ощадбанк» продлил действие карт для жителей республик Донбасса

За картами «Ощадбанка» жители ДНР едут через Россию. Фото: ГПСУ

«Ощадбанк» продлил до 1 июля 2021 года действие платежных карт внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из республик Донбасса. Об этом сегодня, 27 апреля, сообщила пресс-служба банка.

- Карточки «Ощадбанка», которые обслуживаются по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых истекает во время карантина, не будут блокироваться до 1 июля, - говорится в сообщении.

Тем временем, «Ощадбанк» продолжает перевыпуск карт по графику и доставляет их в отделения.

- Если вы получили SMS от банка, то ваша перевыпущенная карта уже в отделении. Если вы не смогли забрать новую карту в отделении, вы можете и дальше снимать средства и рассчитываться старой карточкой до 1 июля, - отметили в банке.

Впрочем, это не решает проблему тех пенсионеров, кто больше года не снимает деньги со своих счетов. В этом случае им приостанавливают пенсионные выплаты, и возникает необходимость ехать на Украину.

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