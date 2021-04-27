Глава ДНР рассказал, как будут поддерживать аграриев

Встреча с аграриями прошла на базе агрофирмы «Россия-Нова». Фото: АГ ДНР

Сегодня, 27 апреля, Глава ДНР Денис Пушилин провел в Новоазовском районе встречу с представителями агробизнеса. Об этом сообщает официальный сайт руководителя Республики.

На встрече обсуждались проблемы сельхозпроизводителей. Одним из ключевых вопросов, интересовавших аграриев, была возможность пополнения оборотных средств для обновления техники путем кредитования.

- Банк сейчас с учетом рисков не вправе понижать процент. Но с Министерством агропромышленной политики и продовольствия прорабатываются условия, которые позволят компенсировать процентную ставку сельхозпроизводителям при подтверждении программы. Это уже целевые программы, — сообщил Пушилин.

Он поручил уполномоченному по защите прав предпринимателей Ярославу Бережко содействовать в упрощении оформления документации.

Также аграрии предложили создать госпредприятие для более качественного и менее дорогого обслуживания в ДНР импортной техники. А еще организовать производство жидких минеральных удобрений на территории Республики.

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