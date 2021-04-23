Глава ДНР подвел итоги двухдневного форума «Единство русских: защита прав и свобод» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Глава ДНР Денис Пушилин на международном форуме «Единство русских: защита прав и свобод» рассказал, что русских жителей Украины обвиняют в «госизмене» и «посягательстве на территориальную целостность» уже только за то, что они говорят и думают по-русски, за то, что помнят историю и кровно связаны с Россией, за то, что общаются с родными и близкими.

- Для Донбасса сопротивление киевскому перевороту 2014 года является естественным всенародным порывом. Призываю вас последовать нашему примеру. Обращаюсь к вам, русские жители Украины: сбрасывайте это рабство! Идеалы, которые объединяют всех русских людей, – семья, дружба, милосердие – сделали Донбасс сильнее. Мы им следуем и всегда будем защищать! Другого пути у нас нет! – сказал Денис Владимирович.

Он добавил, что миллионы русскоязычных, которые сегодня проживают на территории, подконтрольной Киеву, должны осознавать, что Россия не оставит их в беде.

- И мы в Донбассе тоже приняли решение, что будем оказывать помощь всем, кто стремится стать на защиту русских на Украине, - сообщил Пушилин.

На форуме Глава ДНР сказал, что эффективными каналами донесения информации о направлениях действия Гуманитарной программы считает социальные сети и опыт тех, кто уже получил помощь. Денис Пушилин сообщил, что за четыре года действия программы помощь получили почти 80 тысяч человек.

Глава ДНР подвел итоги двухдневного форума «Единство русских: защита прав и свобод» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Сейчас мы расширили эту программу, в ней будет участвовать вся Украина. Рассчитываем, что механизмы, которые мы продумали, будут эффективными. Мы готовы к серьезному противодействию и со стороны Украины, и со стороны ее «партнеров». Но нужно работать, - заявил лидер страны.

На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с получением паспортов Донецкой Народной Республики лицами, которые уже после 2014 года были вынуждены бежать с Украины в связи с русофобской политикой Киева, Денис Пушилин отметил, что эти люди имеют возможность получить республиканское гражданство.

Глава ДНР подвел итоги двухдневного форума «Единство русских: защита прав и свобод» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- По ним работа ведется. Но она больше растянута по времени, чем для жителей Республики, потому что проходят проверочные мероприятия, меры безопасности, - сообщил Глава ДНР.

Армия ДНР прилагает максимум усилий для сдерживания ВСУ и недопущения обострения ситуации на линии соприкосновения.

- Мы готовы к серьезному противодействию со стороны Украины. Безусловно, делаем все, чтобы ситуация не перешла в полномасштабные боевые действия, но это зависит не только от нас, - сообщил Денис Пушилин.

По его словам, в случае обострения конфликта Донецк «оставляет за собой право обращаться к дружественным странам при переходе (Киевом) определенных «красных линий».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Совет ветеранов ДНР предложил восстановить «Саур-Могилу» в первоначальном виде

С новым обелиском на курган вернут скульптуру советского воина (подробнее)