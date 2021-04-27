Представители Украины в Контактной группе вместо обсуждения вопроса обмена пленными рассказали анекдот

Дарья Морозова возмутилась поведением представителей Украины. Фото: ombudsmandnr.ru

Украина превратила переговоры подгруппы по гуманитарным вопросам в комедию. Вместо обсуждения темы процессуальной очистки граждан представитель Киева зачитал присутствующим анекдот. Об этом сегодня заявила представитель ДНР в гумподгруппе, уполномоченный по правам человека в Республике Дарья Морозова.

- Несмотря на действующий протокол, согласно которому в повестке дня было обсуждение вопросов связанных с «процессуальной очисткой» участников предыдущих обменных процессов, представители Украины отказались от обсуждения данной темы, и вместо этого был зачитан анекдот, - сказала Морозова.

Она отметила, что ситуация с освобождением удерживаемых лиц трагична и вызывает большую озабоченность. Омбудсмен напомнила Киеву, что во время встреч решаются судьбы людей, которые находятся в местах лишения свободы.

- В связи с поведением наших оппонентов прямая ответственность за невозможность последующих обменов лежит на Украине, - подчеркнула Дарья Морозова.

Напомним, что Украина до сих пор не сняла обвинения и не прекратила уголовное преследование десятков переданных по обмену людей.

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