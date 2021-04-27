В ДНР более 26 тысяч ветеранов получат денежную помощь ко Дню Победы

Участники Великой Отечественной войны получат по 15 тысяч рублей Фото: Юрий СОБОЛЕВ

Свыше 26 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны и войны с Японией получат в ДНР единоразовую материальную помощь ко Дню Победы. Порядок выплаты утвержден указом №105 Главы ДНР Дениса Пушилина от 26 апреля 2021 года.

В документе указывается, что выплата положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также войны с Японией, которые принимали участие в боевых действиях либо проходили службу в военных подразделениях, частях, штабах и учреждениях, входивших в состав действующей армии. Также выплаты полагаются жителям, награжденным медалями «За оборону Ленинграда», «За оборону Севастополя» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Все эти категории ветеранов получат по 15 тысяч рублей.

Кроме того, помощь в размере от 2300 до 9000 рублей получат инвалиды войны, члены семей погибших военнослужащих из числа участников боевых действий, дети партизан и подпольщиков, узники концлагерей и другие категории.

Выплаты будут производиться по сентябрь включительно. В Минсоцполитики Республики сообщили, что получить материальную помощь могут только жители ДНР.

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