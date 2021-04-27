В понедельник через гуманитарный коридор под Донецком пропустили 214 жителей

Через КПВВ «Еленовка» людей пропускают в понедельник и пятницу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Власти ДНР в понедельник, 26 апреля, возобновили пропуск жителей через контрольно-пропускной пункт въезда-выезда (КПВВ) «Еленовка» под Донецком. КПВВ в обе стороны пересекли 214 человек и 60 автомобилей. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- На территорию Республики запущено 28 автомобилей и 99 человек. На территорию Украины выехали 32 автомобиля и 115 человек. За оказанием помощи обратилось 30 жителей, из них двое за медицинской помощью, - говорится в сообщении.

Напомним, что пункт пересечения «Еленовка» работает два раза в неделю. Для выезда из ДНР необходимо иметь регистрацию на подконтрольной Украине территории, для въезда – разрешение Межведомственного оперативного штаба.

Жители, которые едут в ДНР, заполняют бланк-согласие на направление в больницу для обследования на COVID-19. Или по желанию прямо на КПВВ проходят платное тестирование.

Тем временем, тысячи жителей ДНР вынуждены ездить на Украину через территорию России.

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