По донецкому Спартаку ВСУ выпустили три противотанковые управляемые ракеты

Украинские военные при обстрелах используют ПТУР. Фото: Пресс-центр штаба ООС

Сегодня, 27 апреля, украинские боевики выпустили по району села Спартак к северу от Донецка три противотанковые управляемые ракеты (ПТУР). Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрел зафиксирован в 9:35. Удары наносились со стороны подконтрольной Украине Авдеевки, - говорится в сообщении.

Там находятся позиции 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала.

Напомним, что сегодня утром украинские военные из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады обстреляли из крупнокалиберных минометов село Коминтерново на юге ДНР.

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